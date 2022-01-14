حريق فى الإكوادور يلتهم 30 هكتار من الغطاء النباتى.. صور

فاطمة شوقى

التهم حريق ضخم فى الإكوادور 30 هكتار من الغطاء النباتى فى منطقة سان فيسينتي بمقاطعة مانابي، وبحسب السلطات الإكوادورية، على الرغم من قرب الحريق من المنطقة الحضرية، لم يسقط قتلى أو جرحى.

كما ذكرت السلطات الأمنية، لوقف تقدم النيران ، كان من الضروري حشد متطوعين من إدارة الإطفاء في كانتونات تشوني وبورتوفيجو ومانتا وسوكري وسان فيسينتي، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية على موقعها الإلكترونى.



حريق فى الاكوادور

كانت إحدى القضايا الرئيسية التي أثارت قلق السلطات الإكوادورية، والتي كان عليها حشد أكبر عدد ممكن من القوات بسرعة، كانت قرب النار من المنطقة الحضرية في كانتون مانابيتا.

ومع ذلك، على الرغم من قرب الحريق من المنطقة الحضرية، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات ، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن جهاز الأمن المتكامل في الإكوادور (ECU911).

وكشف البيان أنه بعد إخماد جزء كبير من الحادث ، أعيد تنشيط عدة مصادر بسبب الرياح التي أشعلت النيران من جديد.



حريق بالاكوادور

وأعرب محافظ مانابي ، خوسيه ليوناردو أورلاندو أرتياجا ، عن أسفه لما حدث في المنطقة وأفاد بتفعيل "خطة علاج ناشئة من خلال مديرية البيئة والمخاطر ، بحيث يمكن تطبيقها بالاشتراك مع مختلف مستويات الحكومة".

تنضم الإكوادور إلى العديد من دول أمريكا الجنوبية مثل تشيلي والأرجنتين وأوروجواي ، التي تتأثر بحرائق الغابات التي تسببها ، إلى حد كبير ، درجات الحرارة المرتفعة التي تم تسجيلها ، غير المسبوقة أو التي لم يتم الوصول إليها منذ أكثر من 20 عامًا.

ويمكن أن يتسبب الحادث في إلحاق الضرر بأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات التي تعيش في تلك المنطقة.

وسان فيسينتي هي موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الفاكهة والأخشاب والأشجار الطبية مثل بالو سانتو وجواياكانز والغار والصبار وسيبوس والتونة ، فضلاً عن الأراضي العشبية المستخدمة لتربية الماشية والخنازير والخيول.



الاكوادور

نظرًا لكونها ساحلية ، فإن الكانتون (التقسيم الإداري من المستوى الثاني في الإكوادور) غني بالحيوانات البحرية (الجمبري والمحار والكرواكر وأسماك القرش والسلاحف والجبال) ، بينما تتعايش الغزلان والجوانتا والثعالب والثعابين في منطقتها الجبلية.