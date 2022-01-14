اليوم السابع
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حبس عامل متهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض فى الوراق

الجمعة، 14 يناير 2022 12:46 م
حبس عامل متهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض فى الوراق حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس زوج متهم بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض وإصابتها فى وجهها بالوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض وإصابتها بوجهها بسبب خلافات زوجية في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم دائم الاعتداء عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما، وأنه اعتدى عليها بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
 

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