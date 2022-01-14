اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 11:10 م
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حبس المتهم بقتل زميله والتمثيل بجثته 4 أيام على ذمة التحقيق بالمنيا

الجمعة، 14 يناير 2022 11:00 م
حبس المتهم بقتل زميله والتمثيل بجثته 4 أيام على ذمة التحقيق بالمنيا حبس - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قررت نيابة بندر المنيا، حبس المتهم بقتل زميله والتمثيل بجثته 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله لشكه أنه السبب فى إيقاقه عن العمل، مما دفعه لاستدراجه والتخلص منه.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة خلف مجمع المدارس بمنطقة كفر المنصورة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره بدون رأس وذراعين وقدمين ولا توجد معه أى أوراق ثبوتية تحدد هويته أو أى معالم يتم التعرف عليها.

على الفور وجه مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مباحث البندر، وتمكن فريق البحث من مكن فريق البحث من القبض على المتهم، وأفادت التحريات الأولية بأن الجثة لشخص يدعى "هشام س م" من مركز مطاى شمال المنيا وكان يعمل على جرار حفر بمحافظة أسيوط.

وأفادت التحريات، بأن المجنى عليه متغيب من الأسبوع الماضى عن المنزل وكان قد اتصل بأهليته وأخبرهم أنه قادم ولكن الاتصال انقطع بينهم، فقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحديد هوية المتهم وبمناقشته أرشد عن أجزاء جسد المجنى عليه وأسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 


مديرية أمن المنيا

نيابة المنيا

جريمة قتل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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