اليوم السابع
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جو بارد وشمس ساطعة ورياح متوسطة على مدينتى بور سعيد وبور فؤاد

الجمعة، 14 يناير 2022 03:42 م
جو بارد وشمس ساطعة ورياح متوسطة على مدينتى بور سعيد وبور فؤاد حالة الطقس
بورسعيد محمد فرج

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 جو بارد وشمس ساطعة ورياح متوسطة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد اليوم الجمعة وسط سماء صافية خاليه تماماً من الغيوم.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات
 
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