جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ320 مليون حالة

واشنطن (أ ش أ)

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 320 مليونا و582 ألفا و906 حالات .

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها،عبر موقعها الإلكتروني،اليوم الجمعة،إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و521 ألفا و977 وفاة .

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 64 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 36.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.8 مليون حالة .

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ846 ألفا و488 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفا و830 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 485 ألفا و131 وفاة.