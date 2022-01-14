اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول "فيديو"

الجمعة، 14 يناير 2022 11:28 ص
جامعة حلوان تعلن حصاد الأسبوع.. أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول "فيديو" جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حصاد أعمال وأنشطة الجماعة خلال أسبوع.
 
 
وتضمنت النشرة جولة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان داخل كلية الحقوق لمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بالإضافة إلى جولاته بكليات خارج الحرم الجامعى مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية والفنية ورياضة بنات.
 
كما تضمنت النشرة تنظيم طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة كأس لكرة القدم وتقريرا حول تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية وتنظيم لقاءات إرشادية لطلاب كلية التربية النوعية بالمشروع القومى لمحو الأمية.
 
وأشارت النشرة الأسبوعية إلى تنظيم كلية الخدمة الاجتماعية ملتقى شبابى حول التوعية والقضاء على ظاهرة الإدمان الالكترونى.

جامعة حلوان

اخبار مصر

التعليم العالى

الإدمان الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تنظم دورات تنمية المواهب "تحت عشرين سنة"

الجمعة، 14 يناير 2022 10:44 ص

القائمة النهائية للمتقدمين لرئاسة جامعة حلوان تكشف عن استبعاد عضو بمجلس الشيوخ من الترشح.. وإجمالى المتنافسين 12 اسما.. منهم 5 عمداء بكليات الجامعة.. و3 فبراير بدء المقابلات الشخصية مع المقبولين مبدئيا

الخميس، 13 يناير 2022 09:00 ص

12 مرشحا يتنافسون على رئاسة جامعة حلوان من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:56 م

لجنة البت تبحث اليوم الطعون المقدمة على المرشحين لرئاسة جامعة حلوان

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:00 ص

اليوم.. آخر موعد لتقديم طعون ضد مرشحى رئاسة جامعة حلوان بالأعلى للجامعات

الإثنين، 10 يناير 2022 10:41 ص

أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم كأس كرة قدم بمشاركة 16 فريقا

الإثنين، 10 يناير 2022 10:37 ص

رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات لكلية الحقوق

الأحد، 09 يناير 2022 05:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة