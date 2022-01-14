اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص
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تفاصيل إحالة صاحب مجزر يبيع لحوما فاسدة للمحاكمة بتهمة الغش التجارى

الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص
تفاصيل إحالة صاحب مجزر يبيع لحوما فاسدة للمحاكمة بتهمة الغش التجارى لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة جنوب القاهرة، إحالة صاحب مجزر للمحاكمة بتهمة الغش التجاري، بعدما ضبطت أجهزة الأمن بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر، وذلك لإدارته المكان بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (255 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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