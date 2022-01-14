تعرف على الطريق الدائرى الجديد فى أبو قرقاص بالمنيا × 10 معلومات

المنيا -حسن عبد الغفار

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، فى أعمال رصف طريق دائري لمركز أبوقرقاص.

ينشر "اليوم السابع" أهم فوائد الطريق الدائرى الجديد لأهالى المركز والمراكز المجاورة فى 10 معلومات:

1- الطريق يبدأ من شارع الجمهورية غرب حتى طريق قرية الشيخ مبارك تقاطع مصر أسوان الزراعى.

2- الطريق يمثل محورا مروريا جديدا بمدينة أبوقرقاص.

3- الطريق يمثل أهمية للقادمين من طريق مصر أسوان إلى قرى الغروب بعيدا عن المرور بشارع الجمهورية من الناحية الشرقية.

4- يساهم الطريق في تقليل الازدحام المروري ويخلق سيولة مرورية.

5- الطريق يعمل على تخفيف الحركة بمدينة أبو قرقاص.

6- الطريق الجديد يأتى ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين.

7- دعم الدولة المتواصل وغير المسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين.

8- المحاور المرورية المستهدفة بالتطوير تجرى وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق والمدن.

9- تساهم فى تيسر حركة المواطنين والبضائع.

10- يسهم فى دفع عجلة الاستثمار وبالتالى إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.