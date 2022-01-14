تشييع جنازة رئيس البرلمان الأوروبى "ديفيد ساسولى"

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بدأت اليوم الجمعة مراسم تشييع جنازة رئيس البرلمان الأوروبى الراحل ديفيد ساسولي، الذى وافته المنية يوم الثلاثاء الماضى عن عمر ناهز 65 عاما.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية لقطات حية لمراسم تشييع جنازة ساسولى التى أقيمت فى كنيسة "سانتا ماريا ديجلى أنجيلي" بالعاصمة الإيطالية (روما) بمشاركة مسئولين من الاتحاد الأوروبى من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ورئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل" والقائمة بأعمال رئيس البرلمان الأوروبى "روبرتا ميتسولا"، بالإضافة إلى الرئيس الإيطالى "سيرجيو ماتاريلا" ورئيس وزرائه "ماريو دراجي".

كما حضر الجنازة كل من: رئيس الوزراء الفرنسى "جان كاستكس" ونظيره الإسبانى "بيدرو سانشيز".

وكان المتحدث باسم ساسولى "روبرتو كويلو" قد قال يوم الثلاثاء الماضى إن رئيس البرلمان الأوروبى توفى فى أحد مستشفيات منطقة "أفيانو" بإيطاليا، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى فى 26 من شهر ديسمبر الماضى بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة عن خلل فى جهاز المناعة لديه.