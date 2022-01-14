بيطري الشرقية يُحرر 11 محضر مخالفة ويضبط 134 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية ، بالاشتراك مع الجهات المعنية، مجالس المدن، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بالمراكز والمدن .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة وضبط 49 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 20 كجم لحوم مفروم صالحة بدون بيانات و65 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية و الرقابية على محلات الجزارة و المطاعم و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



