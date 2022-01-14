اليوم السابع
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بكين: العقوبات ضد بيونج يانج لن تسهم فى حل الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية

الجمعة، 14 يناير 2022 12:00 ص
بكين: العقوبات ضد بيونج يانج لن تسهم فى حل الأزمة فى شبه الجزيرة الكورية وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
بكين /أ ش أ/

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين،  أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لن تسهم فى حل المشكلات القائمة فى شبه الجزيرة الكورية، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.

 

وقال المتحدث - فى إفادة صحفية بثتها وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكترونى - "إن الصين عارضت دائما تطبيق أى دولة لعقوبات أحادية الجانب، بالإضافة إلى ما يسمى بالولاية القضائية الخارجية على دول أخرى على أساس القانون المحلي".

 

وأضاف أن حزمة العقوبات الجديدة "لا تساعد فى حل قضية شبه الجزيرة الكورية"، مُشيًٍرا إلى أن الصين تأمل من جميع الأطراف "التصرف والتحدث بحكمة" والالتزام بالحوار والمشاورات. كما أضاف أن الأمر يتطلب جهودًا مشتركة إضافية من أجل استقرار الوضع الكوري.

 

يُشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت - أول أمس الثلاثاء - تجارب صاروخية على صاروخ صرحت بأن سرعته تفوق سرعة الصوت، ويعد هذا ثانى صاروخ يتم إطلاقه فى البلاد منذ بداية العام الجاري، حيث تم إطلاق أول صاروخ فى 5 يناير.

 

يُذكر أنه، فى وقت سايق من اليوم، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على تويتر، أن الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية لأنها أجرت ست عمليات إطلاق صواريخ باليستية منذ سبتمبر 2021.

 


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