بايدن يخصص 26.5 مليار دولار لبناء وإصلاح "الكباري" فى الولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برنامج جديد لاستثمارات الجسور بمليارات الدولارات بتمويل من قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار والذي سيوفر الأموال لإصلاح الجسور في جميع أنحاء البلاد.

سيوفر البرنامج ، الذي ستديره الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة التابعة لوزارة النقل ، 26.5 مليار دولار للولايات وواشنطن العاصمة وبورتوريكو و 825 ​​مليون دولار للقبائل على مدى السنوات الخمس المقبلة لإصلاح الجسور الحالية وبناء جسور جديدة.

في المجموع، سيتم تخصيص 5.3 مليار دولار للولايات و 165 مليون دولار للقبائل للسنة المالية الحالية ، وفقًا لوزارة النقل، وأصدر البيت الأبيض ورقة حقائق تشير أيضًا إلى إعلان إدارة الطيران الفيدرالية عن منح 3 مليارات دولار للترقيات إلى أكثر من 3000 مطار.

يحاول البيت الأبيض التحرك بسرعة لتنفيذ قانون البنية التحتية ، الذي يوفر التمويل ليس فقط لتحسين البنية التحتية التقليدية ولكن أيضًا لتوسيع النطاق العريض وشبكة من شواحن السيارات الكهربائية ، من بين أحكام أخرى.

قال وزير النقل بيت بوتيجيج في بيان: "يسر إدارة بايدن-هاريس إطلاق هذا البرنامج لإصلاح آلاف الجسور في جميع أنحاء البلاد - وهو أكبر استثمار منفرد مخصص للجسر منذ إنشاء نظام الطرق السريعة بين الولايات".

تخصص الإدارة الأموال للولايات على أساس الحاجة ، مع تلك المسؤولة عن تحديد مشاريع الجسور التي سيتم تمويلها، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن تمويل السنة المالية الحالية سيذهب إلى الولايات على الفور ، مضيفًا أنه يمكن رؤية النتائج بمجرد أن تبدأ الولايات في تنفيذ المشاريع.