انهيار صخرة فى البرازيل يؤدى إلى تدمير مبنى تاريخى.. فيديو

فاطمة شوقى

انهار تل فى الحى القديم من مدينة أورو بريتو البرازيلية فى ولاية ميناس جيرايس، مما تشبب فى تدمير منزلا ومبنى تاريخى كانت اليونيسكو أعلنته كموقع تراث عالمى، وبحسب الدفاع المدنى البرازيلى لم تقع أى إصابات.

تُظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف انهار التل وابتلع المنازل، بينما تنفجر الأسلاك الكهربائية ويصرخ الناس، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن الانهيار الارضى للتل دمر منزلا تاريخيا، وأوضح منسق الدفاع المدني نيري موتينيو، "لقد كان انهيارا كبيرا، ولحسن الحظ كانت الممتلكات فارغة".

وناشد موتينيو سكان البلدية عدم الاقتراب من هذه المنطقة، وقال: "أطلب من الناس التحلي بالصبر، لأنه سيتم تحرير حركة المرور بعد تحليل الوضع".

يوجد في البلدية حاليًا أكثر من 300 منطقة خطر، وبحسب الدفاع المدني لا يزال التل غير مستقر وقد يحدث انهيار آخر.

ومنذ أيام، تعرضت ولاية ميناس جيرايس لأمطار غزيرة أجبرت أكثر من 100 بلدية على إعلان حالة الطوارئ، بينما تواجه ثلاثة سدود خطر الانهيار الوشيك.

Alguém soube disso? Em Ouro Preto. pic.twitter.com/d8esR4MGyi — Fátima Lessa (@FtimaLessa2) January 13, 2022