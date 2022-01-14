اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة: قدمنا أكثر من 20 مليون دولار لدعم مكافحة كورونا في ليبيا

الجمعة، 14 يناير 2022 05:09 م
الولايات المتحدة: قدمنا أكثر من 20 مليون دولار لدعم مكافحة كورونا في ليبيا ليبيا
أ ش أ

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا، إلى جانب تقديم 1.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


وذكرت السفارة الأمريكية - عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية - "حتى اليوم، قدمت الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا وقدمت 1.4 مليون لقاح إلى ليبيا".


وأضافت السفارة أن الدعم الأمريكي ساعد في إيصال الأكسجين المهم ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم.


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