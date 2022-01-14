اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعراق مستقر ومزدهر وموحد

الجمعة، 14 يناير 2022 02:13 م
الولايات المتحدة تؤكد دعمها لعراق مستقر ومزدهر وموحد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
أ ش أ

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شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على دعم الولايات المتحدة لعراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد.
 
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني- ، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
 
وهنأ بلينكن، بحسب البيان، رئيس مجلس النواب على إعادة انتخابه وأعرب عن تقديره للدور الذي يلعبه مجلس النواب في العملية الديمقراطية في العراق وعمله في دعم السيادة الوطنية للعراق. 
 
وتطرق الجانبان إلى العمل المهم الذي ينتظر العراق، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة تتصدى للتحديات الملحة التي يواجهها البلاد.

الولايات المتحدة

العراق

اخبار العراق

القوات الامريكية في العراق

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