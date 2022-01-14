الهند تسجل أكثر من 264 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى الهند اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 264 ألفا و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية فى البلاد، ليرتفع إجمالى المصابين بالفيروس إلى 36 مليونا و582 ألفا و129 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الانجليزية - بأنه تم تسجيل 315 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 485 ألفا و350 وفاة.

وأضافت أن 109 آلاف و345 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و824 ألفا و706 أشخاص. فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا في الهند مليونا و272 ألفا و73 حالة.