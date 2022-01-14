النيابة تطلب التحريات حول اتهام شدوى الحضرى لفرد الأمن بالاعتداء عليها

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شدوى الحضرى، ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، لفرد أمن خاص، بالاعتداء عليها وعلى اثنين من أصدقائها بالضرب والسب، بالإضافة إلى إحداث تلفيات بسياراتهم، بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليهم فى الواقعة.

وقالت شدوى إنها خلال ركنها وصديقيها سياراتهم، بالقرب من كافيه، داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، فوجئوا بفرد الأمن الخاص يمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت بينهما مشادة كلامية، لرغبتهم في ركن السيارات، خاصة أنهم يرغبون في دخول الكافيه، إلا أن فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء عليهم.

وأضافت أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق لها بجرح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالبت وصديقيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعقب ضبط المتهم، ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، ذكر أنه لم يقصد الاعتداء عليهم، وأنه حاول في بادئ الأمر إقناعهم بعدم ركن السيارات الخاصة بهم في المكان، لعمله في الكمباوند، إلا أنهم لم يستجيبوا له، وبدأ الخلاف بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وأجرى رجال المباحث معاينة لسيارات ابنة عصام الحضري، وصديقيها، لحصر التلفيات التي لحقت بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.