المعهد الوطني للصحة الإيطالي: أوميكرون الفيروس السائد في البلاد

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أفاد المعهد الوطني للصحة الإيطالي اليوم الجمعة بأن أوميكرون أصبح المتغير السائد لفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة إصابات تمثل 81% من إجمالي الحالات.

وذكر المعهد في بيان على موقعه الإلكتروني أنه الإصابات بأوميكرون كانت لا تتعدى 28% فقط من الحالات في 20 ديسمبر.

وتكافح إيطاليا، وهي أول دولة غربية تسجل إصابات بفيروس كورونا في أوائل عام 2020، مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الأسابيع الأخيرة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، جعلت التطعيم إلزاميًا لنحو 28 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، في محاولة للحد من العدوى وتقليل الضغط على المستشفيات.