المرور يغلق شارع البحر الأعظم جزئيا بسبب تركيب كمر معدنى لمدة يومان

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت إدراة المرور ، عملية غلق جزئى بشارع البحر الأعظم أسفل الطريق الدائرى لمدة يومين لتركيب الكمر المعدنى الخاص بأعمال توسعة الدائرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات .

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصور بين طريق الأتوستراد وحتى أعلى طريق المريوطية ، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى أعلى شارع البحر الأعظم ، مما يستلزم غلق جزئى بشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى بالإتجاهين وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال ( ونش عملاق ) لمدة يومين إعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 14/1/2022 وحتى صباح السبت الموافق 15/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور حيث سيتم ترك حارتين مروريتين بكل إتجاه لسير المركبات.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بوضع وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين بمسار الأعمال.