المالية: صرف رواتب العاملين فى الحكومة بداية من الإثنين 24 يناير

كتب هانى الحوتى

تبدأ وزارة المالية ، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من يوم الاثنين الموافق 24 يناير وحتى نهاية الشهر نفسه، وذلك بعدما قررت الوزارة تحديد مواعيد للجهات الحكومية ل صرف الرواتب ، للتيسير على العاملين بالدولة وكافة المواطنين والحد من التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، واتساقاً مع الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة.

ويحصل موظفو 20 وزارات على الرواتب بداية من يوم الاثنين الموافق 24 يناير الجاري وهم وزارات (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب)، والجهات التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات (الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة).

كما يصرف في نفس اليوم، موظفي وزارات (لداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول)، والجهات التابعة التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظات (الإسكان والمرافق).

وتصرف وزارة المالية، رواتب العاملين بـ12 وزارة يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، وهم (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية)، والجهات التابعة التابعة لهم (مصالح-هيئات عامة خدمية واقتصادية)، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة بمختلف المحافظات، ومديريات الخدمات بالمحافظات (التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة)، وهيئات مستقلة/جهات (الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية).

كما يحصل موظفو الهيئات المستقلة/جهات (القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).