اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:58 م
أكرم القصاص
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الفلبين تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يناير 2022 01:05 م
الفلبين تسجل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مرضى كورونا ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 37 ألفا و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و129 ألفا و512 إصابة.
 
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و815 وفاة.
 
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و811 ألفا و188 شخصا، وذلك بعدما تعافى 9027 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية. فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد إلى 265 ألفا و509 حالات.

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