اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 06:22 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 11 إرهابيا في مناطق متفرقة غربي البلاد

الجمعة، 14 يناير 2022 06:00 م
العراق: القبض على 11 إرهابيا في مناطق متفرقة غربي البلاد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 11 إرهابيا في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت السلطات العراقية -في بيان أردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابياً استناداً إلى مذكرات قبض، وجرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".


وأكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.


العراق

إرهاب

داعش

اخبار العراق

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