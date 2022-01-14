العراق.. استهداف مقر "تقدم" بعبوات ناسفة

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، بأن مقر تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، في منطقة الأعظمية، تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
وأشارت المصادر إلى أن القوان الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
العراق.. استهداف مقر "تقدم" بعبوات ناسفةالجمعة، 14 يناير 2022 04:19 ص
العراق - أرشيفية
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أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، بأن مقر تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، في منطقة الأعظمية، تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
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