اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 04:37 ص
أكرم القصاص
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العراق.. استهداف مقر "تقدم" بعبوات ناسفة

الجمعة، 14 يناير 2022 04:19 ص
العراق.. استهداف مقر "تقدم" بعبوات ناسفة العراق - أرشيفية
وكالات

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أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، بأن مقر تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، في منطقة الأعظمية، تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

وأشارت المصادر إلى أن القوان الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.


العراق

اخبار العراق

عبوات ناسفة

الاعظمية

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