العراق.. استهداف مقر "تقدم" بعبوات ناسفة

وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"الشرق"، بأن مقر تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، في منطقة الأعظمية، تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.



وأشارت المصادر إلى أن القوان الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.