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"الصحة" تبدأ فحص مليون جرعة من لقاح أسترازينكا وصلت مصر كهدية من الأرجنتين

الجمعة، 14 يناير 2022 03:30 ص
"الصحة" تبدأ فحص مليون جرعة من لقاح أسترازينكا وصلت مصر كهدية من الأرجنتين فيروس كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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بدأت وزارة الصحة والسكان تحليل وفحص مليون جرعة من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا وصلت مصر منذ ساعات عبر مطار القاهرة الدولى، مقدمة من حكومة دولة الأرجنتين.

ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشحنة تخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل اعتمادها، وطرحها في مراكز التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي شملت لقاحات (سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا)، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.


الصحة

لقاح استرازينكا

مطار القاهرة

وزاره الصحه

اليوم السابع بلس

أسترازينكا

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