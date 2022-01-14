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الصحة العالمية توافق على دوائين جديدين بجانب اللقاحات لعلاج أعراض كورونا

الجمعة، 14 يناير 2022 03:00 م
الصحة العالمية توافق على دوائين جديدين بجانب اللقاحات لعلاج أعراض كورونا منظمة الصحة العالمية
كتب محمد تهامى زكى

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أوصت منظمة الصحة العالمية، بالموافقة على دوائين جديدين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة بجانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس، وتوفير المزيد من الخيارات لعلاج المرض وبأسعار معقولة.

ووفقا للموقع الرسمى للمنظمة، قال خبراء المنظمة فى التوصية، إن "عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب baricitinib المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات، لعلاج مرضى كورونا المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى".

كما أوصى الخبراء أيضاً بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية "سوتروفيماب -  Sotrovimab"، لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى مثل المسنين ومرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة مثل السكرى، واعتبرت فوائد "سوتروميفاب" للأشخاص غير المعرضين لخطر الدخول للمستشفى غير مهمة.

وقالت منظمة الصحة، إن فعاليته ضد متحورات جديدة مثل أوميكرون لا تزال غير مؤكدة.

الصحة العالمية
الصحة العالمية

 


منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

كوفيد

كورونا

دواء جديد لعلاج كورونا

اوميكرون

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