الصحة العالمية توافق على دوائين جديدين بجانب اللقاحات لعلاج أعراض كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أوصت منظمة الصحة العالمية، بالموافقة على دوائين جديدين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة بجانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس، وتوفير المزيد من الخيارات لعلاج المرض وبأسعار معقولة.

ووفقا للموقع الرسمى للمنظمة، قال خبراء المنظمة فى التوصية، إن "عقار التهاب المفاصل "الباريسيتينيب baricitinib المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات، لعلاج مرضى كورونا المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى".

كما أوصى الخبراء أيضاً بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية "سوتروفيماب - Sotrovimab"، لمرضى كورونا الذين يعانون من أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى مثل المسنين ومرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة مثل السكرى، واعتبرت فوائد "سوتروميفاب" للأشخاص غير المعرضين لخطر الدخول للمستشفى غير مهمة.

وقالت منظمة الصحة، إن فعاليته ضد متحورات جديدة مثل أوميكرون لا تزال غير مؤكدة.