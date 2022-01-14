اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيجان بـ 35 والبياض بـ 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم بحلقة الغردقة.. لايف

الجمعة، 14 يناير 2022 12:15 م
السيجان بـ 35 والبياض بـ 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم بحلقة الغردقة.. لايف
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من حلقة أسماك السقالة بمدينة الغردقة، حيث تشهد اليوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين على شراء الأسماك، وأيضا لرصد أسعار الأسماك وأسعارها بالبحر الأحمر .

وقال قاسم عمر أحد تجار الأسماك فى حلقة أسماك الغردقة إن الحلقة تشهد يوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين وهناك انخفاض فى أسعار الأسماك الذى يكون موسم الصيد لها فى تلك التوقيت .

وأكد قاسم خلال بث اليوم السابع، أن سعر أسماك السيجان 35 جنيها، والحريت 30 جنيها، والبورى مزارع 40 والبورى بحر 50، والخرمان 35 والبياض 50  والتونة 35، والكليمارى 130 جنيها.

وتابع : أن سعر أسماك ابو شرارة 70، والمرجان 110 جنيهات والقروص 100، والجندوفلى 35، والدراك 90 جنيها، وسمك الشعور 110 ، والجمبرى الاماراتى 100، الاستكوزا الصغيرة 150 والكبيرة 250 جنيها.

وشهدت حلقة أسماك الغردقة اليوم إقبالا كبيرا أيضا من الأجانب لشراء الأسماك، وكذلك للقيام برحلات ترفيهية والتعرف على المناطق الشعبية والثقافية بالبحر الأحمر، حيث تنظم شركات السياحة جولات للسياح داخل حلقة الاسماك ضمن رحلات جولات البلد.

اسماك البحر الأحمر
اسماك البحر الأحمر

 

اسماك البورى بالغردقة
اسماك البورى بالغردقة

 

اسماك البياض والتونه بالغ دقة
اسماك البياض والتونه بالغ دقة

 

اسماك المرجان والبورى بحلقة الغردقة
اسماك المرجان والبورى بحلقة الغردقة

 

اسماك المرجان والشعور بالغردقة
اسماك المرجان والشعور بالغردقة

 

السياح بحلقة اسماك الغردقة
السياح بحلقة اسماك الغردقة

 

السياح يشترون الأسماك بحلقة الغردقة
السياح يشترون الأسماك بحلقة الغردقة

 

سياح يشترون الأسماك
سياح يشترون الأسماك

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

اسماك البحر الاحمر

حلقة سمك الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية أشهر "بجعة" تعيش بين المواطنين فى سوق أسماك العريش.. عمرها 30 سنة ومصابة بإعاقة فى جناحها.. ويطلقون عليها اسم "ياسمين" وتخرج للواجب والمجاملات فى المناسبات وتعود.. ووجبتها اليومية 3 كيلو سمك

الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 ص

سعر الأسماك فى السوق اليوم.. البلطى 25 جنيها للحجم الأكبر

الخميس، 13 يناير 2022 06:00 ص

أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى يبدأ من 21 جنيها فى الجملة

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:00 ص

شعبة الأسماك: استقرار فى الأسعار مع ضخ معروض يكفى حاجة الأسواق

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة