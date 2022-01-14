السيجان بـ 35 والبياض بـ 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم بحلقة الغردقة.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من حلقة أسماك السقالة بمدينة الغردقة، حيث تشهد اليوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين على شراء الأسماك، وأيضا لرصد أسعار الأسماك وأسعارها بالبحر الأحمر .

وقال قاسم عمر أحد تجار الأسماك فى حلقة أسماك الغردقة إن الحلقة تشهد يوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين وهناك انخفاض فى أسعار الأسماك الذى يكون موسم الصيد لها فى تلك التوقيت .

وأكد قاسم خلال بث اليوم السابع، أن سعر أسماك السيجان 35 جنيها، والحريت 30 جنيها، والبورى مزارع 40 والبورى بحر 50، والخرمان 35 والبياض 50 والتونة 35، والكليمارى 130 جنيها.

وتابع : أن سعر أسماك ابو شرارة 70، والمرجان 110 جنيهات والقروص 100، والجندوفلى 35، والدراك 90 جنيها، وسمك الشعور 110 ، والجمبرى الاماراتى 100، الاستكوزا الصغيرة 150 والكبيرة 250 جنيها.

وشهدت حلقة أسماك الغردقة اليوم إقبالا كبيرا أيضا من الأجانب لشراء الأسماك، وكذلك للقيام برحلات ترفيهية والتعرف على المناطق الشعبية والثقافية بالبحر الأحمر، حيث تنظم شركات السياحة جولات للسياح داخل حلقة الاسماك ضمن رحلات جولات البلد.



اسماك البحر الأحمر



اسماك البورى بالغردقة



اسماك البياض والتونه بالغ دقة



اسماك المرجان والبورى بحلقة الغردقة



اسماك المرجان والشعور بالغردقة



السياح بحلقة اسماك الغردقة



السياح يشترون الأسماك بحلقة الغردقة