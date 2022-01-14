اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 03:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السودان.. الشرطة تعلن القبض على قاتل العميد على بريمة

الجمعة، 14 يناير 2022 02:32 ص
السودان.. الشرطة تعلن القبض على قاتل العميد على بريمة الجيش السودانى - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية في السودان مساء يوم الخميس القبض على المتهم بقتل العميد علي بريمة حماد وإصابة عدد من منسوبي الشرطة.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن المتهم أقر بالجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم وجار تعقب بقية المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن حماد كان قد قتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين يوم الخميس بالقرب من معمل "إستاك".

وفي مقطع فيديو متداول وصف بعض أفراد الشرطة المتظاهرين "بالسكارى ومتعاطي المخدرات" وقالوا إنهم قتلوا حماد بطعنتين بالسكين.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وهتف المتظاهرون "برهان وسخان جابوه الكيزان" وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة إلى الإسلاميين.

ويرى أنصار الحكم المدني في السودان الذي ظل تحت الحكم العسكري بشكل شبه متصل منذ استقلاله قبل 66 عاما، أن قيام الجيش بإطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما من الإسلاميين.


الجيش السودانى

السودان

اخبار السودان

على بريمة

استاك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار .. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" فى ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.. الجيش السودانى يعلن صد إعتداء أثيوبى.. وبدء فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية بالجزائر ‎

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:08 ص

الجيش السودانى يعلن "استشهاد" عدد من منسوبيه خلال صد إعتداء أثيوبى

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:59 م

مصدر من الجيش السودانى: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:24 ص

الجيش السودانى يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية فى أراضيه.. فيديو

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:30 م

"سكاى نيوز": الجيش السودانى ينفى وقوع اشتباكات مع إثيوبيا على الحدود

الأربعاء، 26 مايو 2021 09:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة