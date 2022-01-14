الداخلية العراقية: القبض على أحد الإرهابيين فى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأنه وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في منطقة (الرش) بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأشار البيان إلى أنه "تم إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد، خاصة عقب تعرض مقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.