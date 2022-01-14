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الحماية المدنية تحدد عددا من التحذيرات للوقاية من تسرب الغاز.. تعرف عليها

الجمعة، 14 يناير 2022 01:00 ص
الحماية المدنية تحدد عددا من التحذيرات للوقاية من تسرب الغاز.. تعرف عليها مطافى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت إدارة الحماية المدنية العديد من التحذيرات للوقاية من تسرب الغاز بعد وقوع العديد من الضحايا والمصابين خلال الـ 72 ساعة الماضية، وهناك مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب الغاز، وهى:

1- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

2- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

3- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

4- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

5- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

6- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

7- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

8- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

9- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

10- يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الشتاء.


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الوقاية من تسرب الغاز

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