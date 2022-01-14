اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش العراقى يعلن الانتهاء من تنفيذ الخندق الحدودى مع سوريا بالكامل

الجمعة، 14 يناير 2022 11:49 ص
الجيش العراقى يعلن الانتهاء من تنفيذ الخندق الحدودى مع سوريا بالكامل الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكد الجيش العراقى، الانتهاء من تنفيذ الخندق الحدودى مع سوريا بالكامل،لافتا إلى وضع خطط جديدة لتأمين الساتر الحدودى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قائد الفرقة 20 فى الجيش العراقى العميد الركن أثير حمزة جاسم قوله، اليوم الجمعة، إن الخندق الفاصل بين الحدود الدولية العراقية السورية تم إنجازه بالكامل ضمن قاطع الفرقة عشرين بعمق ثلاثة أمتار وبارتفاع ثلاثة أمتار " .

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة تعمل على مدار 24 ساعة لتأمين الحدود ، فضلاً عن أن طيران القوة الجوية على الشريط الحدودي يقومون بتزويد الفرقة بمعلومات تفصيلية ودقيقة يتم على ضوئها القيام بعمليات استباقية " .
 
وأوضح أن الحدود مؤمنة مع سوريا من خلال الكاميرات الحرارية، وكذلك الطائرات المسيرة وعلى مدار 24 ساعة بحسب الاتفاقيات الدولية الناصة على تأمين الحدود ما بين قطاعات حرس الحدود والجيش ولمسافة 10 الى 12 كيلومتراً لمنع أي محاولة للتسلل على الحدود
 
من الجانب السوري، وبالمقابل عدم السماح لأي متسلل الخروج نحو الجانب السوري".

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