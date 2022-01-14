التصريح بدفن جثة مسن اصطدم به قطار فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 73 سنة مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، عقب اصطدام إحدى القطارات به، وذلك خلال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة مسن بالمعاش أصطدم به قطار أثناء عبوره للسكة الحديد بدائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وفادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بإصطدام قطار بشخص ووفاته بناحية بني حميل دائرة المركز وتبين أنه أثناء قيام المدعو محمود ح م ج ا 73 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه أصطدم به إحدى القطارات مما أدي لوفاته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام

وبسؤال نجله المدعو مصطفي م ح م 25 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.