اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 04:50 م
أكرم القصاص
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التحالف العربي: مقتل 330 إرهابيا وتدمير 29 آلية عسكرية حوثية في مأرب والبيضاء

الجمعة، 14 يناير 2022 04:31 م
التحالف العربي: مقتل 330 إرهابيا وتدمير 29 آلية عسكرية حوثية في مأرب والبيضاء قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، مقتل 330 إرهابيا وتدمير 29 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء. 


وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد "الحوثي" في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل 250 إرهابيا وتدمير 22 آلية عسكرية حوثية. 


وفي محافظة البيضاء، أعلن التحالف تنفيذ 12 عملية استهداف ضد الحوثيين؛ أسفرت عن مقتل 80 إرهابيا وتدمير 7 آليات عسكرية حوثية. 


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