البيت الأبيض: بايدن يلتقى اليوم سيناتورين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابى

روسيا اليوم

يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، سيناتورين ديمقراطيين يعرقلان مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي والرامي لحماية حق الأقليات في التصويت.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن سيلتقي السيناتورين الديمقراطيين جو مانشين وكيرستين سينيما للتباحث معهما في حقوق التصويت".

وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع، وبشفافية عمليات الاقتراع، في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة ولا سيما في جنوب البلاد.

ويأتي الاجتماع مع السيناتورين اليوم، بعيد إقرار الرئيس الديمقراطي بأنه "غير واثق" من النجاح في إقناع الكونغرس بإقرار مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي.

وقال بايدن في أعقاب اجتماع عقده مع أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتورة عن أريزونا كيرستن سينيما، "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقا".

وإذا لم ينجح بايدن في إقناع سينيما ومانشين بتغيير رأيهما فإن آماله ستتبدد بتمرير هذا التشريع الذي يرى فيه كثيرون استكمالا للنضالات الكبرى للدفاع عن الحقوق المدنية في الستينات.

وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرض الأمريكيين السود للتمييز، علما بأنهم صوتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.