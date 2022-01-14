وأشارت الصحيفة - تحت عنوان "ضمان الأمن المائي" - إلى أن الإمارات تؤكد دورها الريادي، ولا تكتفي بالعمل على تحقيق أمنها المائي وحدها، إنما تسهم في تعزيز الأمن المائي العالمي، من خلال تبني ودعم الحلول المبتكرة، لمساعدة الدول المعرضة لخطر شح المياه حول العالم.

وأوضحت الصحيفة - في الختام - أن الإمارات اتخذت العديد من الخطوات الرائدة، ووضعت الحلول العلمية المبتكرة لتنمية الموارد المائية، ومواجهة النقص في هذه الموارد، كما واجهت انخفاض معدلات هطول الأمطار، وتحرص في الوقت ذاته على توفير الحوافز للعلماء والخبراء العاملين في هذا المجال، تكريسا لنهجها العلمي في تخطي الصعوبات والتحديات.

ومن خلال برنامجها لبحوث علوم الاستمطار، الذي أنشيء في سياق مواجهة التحدي المائي، لإيجاد حلول لمشكلة شح المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، وعن طريق البحوث، التي تتسلمها من مئات الباحثين في العديد من دول العالم، أو التعاون والجهود المشتركة يمكن تطبيق الأفكار المتميزة، التي استقطبها البرنامج على أرض الواقع؛ لتسهم في دعم منظومة الأمن المائي محليا، وإقليميا، وعالميا.