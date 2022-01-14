الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحى 800 ملى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحى قطر 800 ملى والذى يخدم مدينة سوهاج وقرى تونس والشيخ مكرم والصلعا والذى تعرض للكسر بمنطقة نجع العرايا صباح اليوم.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أن الإصلاح استغرق 12 ساعة وانه لم تتوقف محطات مياه الشرب عن ضخ مياهها للمواطنين ولم تتأثر خدمات الشركة المقدمة للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نفذت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي باعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الخميس، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وورش تعليم السباكة للسيدات ولقاءات بالمساجد ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية ومسابقات مائية للنشئ بالحضانات.