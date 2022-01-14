الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مشاجرة ابنة عصام الحضرى بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، في واقعة اتهام شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم، لفرد أمن بكمباوند، بمدينة الشيخ زايد، بالاعتداء عليها وعلى اثنين من أصدقائها بالضرب، والتسبب في حدوث تلفيات بالسيارات الخاصة بهم.

كما فحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتم إجراء معاينة للسيارات، لحصر التلفيات التي لحقت بهم، على يد المتهم كما ادعت "شدوى" وصديقيها.

وقالت شدوى إنها خلال ركنها وصديقيها سياراتهم، بالقرب من كافيه، داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، فوجئوا بفرد الأمن الخاص يمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت بينهما مشادة كلامية، لرغبتهم في ركن السيارات، خاصة وأنهم يرغبون في دخول الكافيه، إلا أن فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء عليهم.

أضافت أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق لها بجرح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالبت وصديقيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعقب ضبط المتهم، ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، ذكر أنه لم يقصد الاعتداء عليهم، وأنه حاول في بادئ الأمر إقناعهم بعدم ركن السيارات الخاصة بهم في المكان، لعمله في الكمباوند، إلا أنهم لم يستجيبوا له، وبدأ الخلاف بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وأجرى رجال المباحث معاينة لسيارات ابنة عصام الحضري، وصديقيها، لحصر التلفيات التي لحقت بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.