الإسكندرية الآن.. ارتفاع فى الأمواج وهدنة مؤقتة من الأمطار.. لايف

الإسكندرية اسماء على بدر

اجرى اليوم السابع بث مباشر من كورنيش الإسكندرية لرصد حاله الطقس حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة وارتفاع فى الامواج .







اعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، إن حالة الطقس صباح اليوم بدأت أمطار خفيفة إلي متوسطةمنذ الساعة 7:35 علي معظم مناطق المحافظة حتي الساعة 11:40 ، وتفاوتت شدتها منذ 1:20 بين خفيفة ومتوسطة حتي الأن إلا في منطقة العامرية وطوسون والمعمورة تساقطت في بعض الأحيان أمطار غزيرة ولم تتسبب في أي تجمعات للمياه بأي منطقة علي مستوي محافظة الإسكندرية.



وقام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية بالمرور علي تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة.

وأكد جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها وأن الوضع بالمحطات آمن ويستوعب كميات الأمطار الحالية.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل،

والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.



وأشار منذ قليل إلي ورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية بوجود سحب ركامية تؤثر على البحر المتوسط ومن المتوقع خلال ساعة إلى ساعتين أن تمتد إلى محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.







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