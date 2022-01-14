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الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 14 يناير 2022 05:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة
2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين

مديرية أوقاف الفيوم

3. الهدى – عزبة رمزى – اطسا شرق
4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا
5. النور الريان – يوسف الصديق
6. الابيارى – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الشرقية

7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس
8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر
9. أبو القاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف البحيرة

10. الدالى – البستان – مركز الدلنجات
11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات
12. الشرقى الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنوفية

13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور
14. النور الليثى – زاوية رازين – مركز منوفية

مديرية أوقاف الدقهلية

15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم
17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشى – الكوم الطويل – بيلا
18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا 
19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه
20. الشعراوى – مخيزن الرياض شرق
21. الهدى – عزبة غانم - بيلا
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. السيد البدوى – مطلع المحمودية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عباد الرحمن شارع الأباصيرى – أبو الريش - دمنهور

مديرية أوقاف الفيوم

3. التحرير – مركز إطسا

مديرية أوقاف أسيوط

4. النور – شطب – مركز أسيوط

مديرية أوقاف دمياط

5. سيدى حسن الدياسطى – فارسكور
 

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