الأوقاف تفتتح اليوم 26 مسجدا فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 26 مسجدًا، من بينها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الإسماعيلية 1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة

2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين

مديرية أوقاف الفيوم

3. الهدى – عزبة رمزى – اطسا شرق

4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا

5. النور الريان – يوسف الصديق

6. الابيارى – يوسف الصديق

مديرية أوقاف الشرقية

7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس

8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر

9. أبو القاسم – ديرب نجم

مديرية أوقاف البحيرة

10. الدالى – البستان – مركز الدلنجات

11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات

12. الشرقى الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف المنوفية

13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور

14. النور الليثى – زاوية رازين – مركز منوفية

مديرية أوقاف الدقهلية

15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني

مديرية أوقاف كفر الشيخ

16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم

17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشى – الكوم الطويل – بيلا

18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا

19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه

20. الشعراوى – مخيزن الرياض شرق

21. الهدى – عزبة غانم - بيلا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. السيد البدوى – مطلع المحمودية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عباد الرحمن شارع الأباصيرى – أبو الريش - دمنهور

مديرية أوقاف الفيوم

3. التحرير – مركز إطسا

مديرية أوقاف أسيوط

4. النور – شطب – مركز أسيوط

مديرية أوقاف دمياط

5. سيدى حسن الدياسطى – فارسكور