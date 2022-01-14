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الأقصر تشهد انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى اليوم بمشاركة 32 دولة

الجمعة، 14 يناير 2022 06:20 ص
الأقصر تشهد انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى اليوم بمشاركة 32 دولة معبد حتشبسوت - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذى يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذى يقام للعام التاسع والعشرون على التوالى بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصرى لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ماراثون مصر الدولى حال موافقة جميع الجهات المعنية، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحى المصرى والمساهمة فى تنشيط حركة السياحة الرياضية.

فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه من المقرر أن يقام الماراثون هذا العام اليوم الجمعة 14 يناير الجارى فى تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربى بالأقصر، وذلك بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

يذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجها يمين مرورا بمدينة هابو ثم تمثالى ممنون ثم الاتجاه شمالا طريق وادى الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مرورا بمعبد سيتى الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت فى نهاية السباق.

 


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