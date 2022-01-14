اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 08:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأدوية والمحضرات الصيدلانية تتصدر قائمة السلع الأكثر استيرادا بـ411.3 مليون دولار

الجمعة، 14 يناير 2022 08:00 ص
الأدوية والمحضرات الصيدلانية تتصدر قائمة السلع الأكثر استيرادا بـ411.3 مليون دولار واردات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية في شهر أكتوبر الماضي نحو 6.4 مليار دولار، بينما كانت 5.5 مليار دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%، وكانت الأدوية والمحضرات الصيدلانية في صدارة قائمة السلع المستوردة خلال هذا الشهر، حيث بلغت نحو 411.3 مليون دولار، مقابل 220 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 87%.
 
وتضمنت القائمة التي وردت فى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 276.4 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 169.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زادة بلغت 62.8%، بالإضافة إلى الواردات المصرية من حديد أو صلب بقيمة 255 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 183.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 38.7%.
 
وتراجع العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيـمة العجـز 2.63 مليــار دولار مقابل 3 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪، وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.3٪، حيث بلغت  6.39 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2021، مقابل 5.54 مليار دولار لنفس الشهر عام 2020.

ادوية

واردات مصر

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة