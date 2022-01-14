افتتاح 6 مساجد بكفر الشيخ بتكلفة 21 مليونا و 819 ألف جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، ورؤساء مجالس مدن فوه والرياض وبيلا وبلطيم ونوابهم ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،والدكتور محمد مختار،وزير الأوقاف،6 مساجد بتكلفة 21 مليون و891 ألف جنيه، بحضور عدد من الشعبيين والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.

وافتتح الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، مسجد راشد القديم بعزبة راشد بفوه، يقع على مساحة480متراً، بتكلفة إجمالية 2 مليون و880 ألف جنيه، وأدى خطبة الجمعة الشيخ عطا بسيونى، متناولا القيم الاجتماعية التي دعا إليها الإسلام، كقضاء حوائج الناس كما قال صلى الله عليه وسلم" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته"، ومن القيم التعاون على البر والتقوى، وقال تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى"، والاعتناء بذوي الهمم، كما جاء في الحديث أن امرأة كان بعقلها شئ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها انظري ماذا تُريدين فمشى معها في قضاء حاجتها... ".

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن المساجد التي تم افتتاحها عقب إحلالها وتجديدها، عزبة سلامة الكبير ببيلا على مساحة 470 متراً بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، ومسجد راشد القديم بعزبة راشد بفوه، يقع على مساحة480متراً ، بتكلفة إجمالية 2 مليون و880 ألف جنيه ،ومسجد الشعراوي بقرية مخيزن بالرياض، يقع على مساحة 683.5متراً ، بتكلفة اجمالية 4 ملايين و101 ألف جنيه.

وأضاف يونس،كما تم افتتاح مسجد الهدى بعزبة غنين بمركز بيلا على مساحة 760 متراً، بتكلفة 3 ملايين و800 ألف جنيه، ومسجد جمال الدين مدكور ببلطيم على مساحة 665 متراً ، بتكلفة 3 ملايين و990 ألف جنيه،ومسجد الرحمة بعزبة الدكتور منير الحبشي بالكوم الطويل ببيلا على مساحة 665 متراً ،بتكلفة 3 ملايين و420 ألف جنيه .



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،أن خطباء المساجد التزموا بموضوع خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد المحافظة حول «القيم المجتمعية»، من نشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وقيم الشهامة والمروة، والعناية بذوي الهمم والأيتام والضعفاء، وكبار السن وغيرهم.