اليوم السابع
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اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" فى محافظة الأنبار العراقية

الجمعة، 14 يناير 2022 09:03 م
اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" فى محافظة الأنبار العراقية عناصر من الجيش العراقى
كتب وكالات

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أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 11 عنصرا فى تنظيم "داعش" الإرهابى بمناطق متفرقة فى محافظة الأنبار.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابيا".

 

وأضافت أنه جرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم "لعصابات داعش الإرهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير" وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل تمشيط المناطق التى سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014، وتعلن بشكل شبه يومى القبض على عناصر ومجندين فى التنظيم.

 

 


تنظيم داعش

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