ارتفاع عدد ضحايا خروج قطار عن مساره فى الهند لـ 9 قتلى و45 مصابا

وكالات الأنباء

ارتفع عدد القتلى، إثر خروج قطار عن مساره أمس الخميس، فى ولاية غرب البنغال الهندية، إلى 9 أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، راجيف جين، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن رجال الإنقاذ أزالوا 12 عربة متضررة، وانتشلوا أربع جثث إضافية مما رفع عدد القتلى إلى تسعة.

وأوضح أن "45 شخصا على الأقل أصيبوا فى الحادث الذى وقع عندما انحرفت المركبات عن القضبان وانقلبت ثلاث منها"، معلنا اكتمال أعمال الإنقاذ وتنظيف المسار لاستعادة خدمات القطارات فى المنطقة.

وكان القطار فى طريقه إلى غواهاتى فى ولاية أسام من بيكانير، وهى مدينة فى ولاية راجاستان، عندما وقع الحادث فى منطقة جالبايغورى.

وقال المسؤول البارز في السكك الحديدية غونيت كاور، إنه يجري التحقيق في سبب الحادث، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تعويضات مالية لأسر القتلى وجميع المصابين.