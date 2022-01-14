إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك امام حديقة الشلال بمدينة بنى سويف، وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق الفيوم الجديد بعد حديقة الشلال، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وفي الحادث الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا .

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد رمضان كمال، 25 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وعماد أحمد حسن، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري، وأحمد عبد الحميد محمد، 23 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.