اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:47 م
أكرم القصاص
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إصابة 10 أشخاص فى حريق مصفاة ميناء الأحمدى بالكويت

الجمعة، 14 يناير 2022 01:16 م
إصابة 10 أشخاص فى حريق مصفاة ميناء الأحمدى بالكويت الكويت
أ ش أ

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة الكاملة على حريق اندلع صباح اليوم/الجمعة/ في وحدة إسالة الغاز رقم 32 الواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة، مبينة أن الوحدة المذكورة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في تغريدات بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنها قامت بتفعيل خطة الطوارئ فور اندلاع الحريق الذي اسفر عن وقوع 10 إصابات تم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 حالات منها أصيبت بحروق شديدة و2 بحروق متوسطة و3 إصابات بحروق طفيفة يتم معالجتها في عيادة المصفاة.

وأكدت (البترول الوطنية) عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء كذلك نظرا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة.

 


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