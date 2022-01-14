أوقاف دمياط تفتتح مسجد حسن الدياسطي بفارسكور

دمياط معتز الشربينى

افتتحت اليوم الجمعه مديرية أوقاف دمياط مسجد حسن الدياسطي بمركز ومدينة فارسكور، وقد أنابت محافظ دمياط اللواء وحيد رضوان رئيس مجلس مركز ومدينة فارسكور وأدي فضيلة وكيل الوزارة خطبة الجمعه بعنوان: "القيم المجتمعية" بحضور النواب أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وفضيلة الشيخ محمد مازن مدير إدارة أوقاف فارسكور .



وتمت الصلاة مع بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المسجد، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 64 مسجدًا.



وذلك تحت إشراف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.



