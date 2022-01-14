أنواع البقع الداكنة على الوجه.. تعرف على الأسباب وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

الجلد قد يكون أكثر أعضاء الجسم التى تتعرض للإهمال، ومن المعروف أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى حدوث أو تفاقم اضطرابات التصبغ، حيث إن الميلانين هو الصبغة الأساسية التي تحدد لون الجلد، ويتم إنتاج الميلانين عن طريق الخلايا الصباغية الموجودة في البشرة من خلال الأكسدة الأنزيمية للتيروزين، وهي عملية تعرف باسم تكوين الميلانين، وهناك أنواع مختلفة من التصبغ التي تظهر بشكل شائع على الوجه، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. الاضطرابات الصباغية الأكثر شيوعًا التي تظهر فى شكل بقع داكنة على الوجه:

الكلف

يتميز الكلف، وهو اضطراب تصبغ مكتسب، بوجود بقع بنية مفرطة التصبغ إلى بقع بنية رمادية على الوجه، ويمكن أن تكون سطحية أو عميقة أو مختلطة.

في حين أن السبب الدقيق للكلف غير معروف حاليًا، إلا أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وزيادة مستويات هرمون الاستروجين (لوحظ بشكل رئيسي أثناء الحمل أو استخدام موانع الحمل الفموية)، وعوامل أخرى مثل ضعف المبيض والغدة الدرقية وقد تؤثر أمراض الكبد أيضًا على شدة الكلف، ولكن ثبت أيضًا أن دور التعرض للأشعة فوق البنفسجية مهم في تطور الكلف وتفاقمه.

فرط تصبغ ما بعد الالتهاب

المعروف باسم (PIH)، وهو اضطراب جلدي صبغي مكتسب، حيث تُعرف العلامات الداكنة الموجودة على بشرتك والتي تظهر عادة بعد الإصابة بالبثور أو حتى إصابة طفيفة باسم PIH، والتى تحدث نتيجة تفاعل التهابي، ويمكن أن يستمر فرط تصبغ ما بعد الالتهاب من شهور إلى سنوات وقد يضعف بشكل كبير نوعية حياة الأفراد المصابين، حيث يعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية مسئولاً بشكل أساسي عن بدء وتفاقم هذه البقع.

النمش

هو بقع بنية فاتحة إلى بنية داكنة تظهر بشكل رئيسي في المناطق المعرضة للشمس، حيث تتزايد أعدادها مع تقدم العمر، ولكن يجب الحذر من أن كثرة التعرض للشمس مع تزايد عدد بقع "النمش" قد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

الهالات السوداء

يمكن أن يكون فرط التصبغ حول العين والمعروفة باسم الهالات السوداء، بسبب تأثير الظل وفرط التصبغ التالي للالتهابات، حيث يزيد التعرض لأشعة الشمس من تفاقم هذه الحالة.

ما الذي تستطيع القيام به ؟

-استخدم كريم واقي من الشمس مناسب لبشرتك.

-قم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي

-استشر طبيب الأمراض الجلدية فى حال ظهور بقع غير طبيعية على الوجه

-استثمر في بشرتك ولن تندم.. حيث يجب الاعتناء جيدًا بالبشرة من خلال غسل الوجه بغسول مناسب ووضع الكريمات الملائمة للبشرة لتفادى الإضرار بها.