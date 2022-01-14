أمطار ورياح وانخفاض للحرارة..تحذيرات من تقلبات جوية الساعات المقبلة..إنفوجراف

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
أمطار ورياح وانخفاض للحرارة..تحذيرات من تقلبات جوية الساعات المقبلة..إنفوجرافالجمعة، 14 يناير 2022 06:07 م
حالة الطقس
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