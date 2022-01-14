أعلنت السلطات الصحية بأستراليا اليوم الجمعة تسجيل 150 ألفا و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و532 ألفا و77 إصابة.
وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2580، حسبما ذكرت صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الاسترالية الصادرة اليوم.
وكانت استراليا قد أعادت فرض بعض القيود بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، الجمعة الماضية.
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