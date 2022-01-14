وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2580، حسبما ذكرت صحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الاسترالية الصادرة اليوم.



وكانت استراليا قد أعادت فرض بعض القيود بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، الجمعة الماضية.