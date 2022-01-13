اليوم السابع
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5 نصائح هامة من السكة الحديد لركاب القطارات..تعرف عليها

الخميس، 13 يناير 2022 09:52 ص
5 نصائح هامة من السكة الحديد لركاب القطارات..تعرف عليها نصائح هيئة السكة الحديد للركاب
كتب رضا حبيشى

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تحت شعار " إحمى نفسك..سلامتك تهمنا" وجهت هيئة السكك الحديد عدد من النصائح لركاب القطارات وذلك على النحو الآتى:
 
- إلقاء القطارات بالحجارة يعرض حياة قائد القطار والركاب للخطر 
 
- ارتداء الكمامة يحميك من التعرض لفيروس كورونا وانتشار العدوى
 
- إحرص على ارتداء الكمامة اثناء تواجدك داخل المحطات والقطارات حفاظا على سلامتك وسلامة الأخرين
 
- حظر التدخين نهائيا داخل القطارات والمحطات ومنشأت الهيئة ومن يخالف تصل العقوبة للغرامة الفورية 70 جنيه
 
- العبور من الأماكن الغير مخصصة يعرضك للخطر 
 
وكانت قد حذرت هيئة السكة الحديد من التدخين بالمحطات والقطارات على كافة خطوطها، محددة غرامة قيمتها 70 جنيها على المخالف تحصل فوريا من قبل عاملى السكة الحديد وأفراد الشرطة.
 
وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أى راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك فى محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات وقطارات الهيئة ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.
العبور من الأماكن الغير مخصصة يعرضك للخطر
العبور من الأماكن الغير مخصصة يعرضك للخطر

حظر التدخين نهائيا داخل القطارات والمحطات ومنشأت الهيئة ومن يخالف تصل العقوبة للغرامة الفورية 70 جنيه
حظر التدخين نهائيا داخل القطارات والمحطات ومنشأت الهيئة ومن يخالف تصل العقوبة للغرامة الفورية 70 جنيه

إحرص على ارتداء الكمامة اثناء تواجدك داخل المحطات والقطارات حفاظا على سلامتك وسلامة الأخرين
إحرص على ارتداء الكمامة اثناء تواجدك داخل المحطات والقطارات حفاظا على سلامتك وسلامة الأخرين

ارتداء الكمامة يحميك من التعرض لفيروس كورونا وانتشار العدوى
ارتداء الكمامة يحميك من التعرض لفيروس كورونا وانتشار العدوى

إلقاء القطارات بالحجارة يعرض حياة قائد القطار والركاب للخطر
إلقاء القطارات بالحجارة يعرض حياة قائد القطار والركاب للخطر

 


السكة الحديد

منع التدخين داخل القطارات

القطارات

القطار

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